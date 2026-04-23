Бесчеловечная атака ВСУ на Самару: атаки БПЛА 23 апреля, сколько жертв

Беспилотник ВСУ нанес удар по жилому дому в Самаре. Что известно, где были атаки в ночь на 23 апреля, сколько жертв, пострадавших?

Сколько БПЛА сбили над Россией в ночь на 23 апреля

Минобороны РФ сообщило, что в ночь на 23 апреля были сбиты 154 украинских БПЛА самолетного типа.

«[Беспилотники сбивали] над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Нижегородской, Ростовской, Самарской областей, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей», — сообщили в военном ведомстве.

По данным Росавиации, временные ограничения на полеты вводили в аэропортах Тамбова, Волгограда, Саратова, Пензы, Череповца, Иванова, Ярославля, Нижнего Новгорода, Ульяновска, Самары, Бугульмы, Нижнекамска.

Где были атаки ВСУ в Самарской области

Второй день подряд ВСУ наносят удары по жилым домам в Самарской области. Утром губернатор региона Вячеслав Федорищев предупредил об атаке на регион в своем Telegram-канале.

«Идет атака вражеских беспилотников на наш регион. В Новокуйбышевске в результате атаки на промышленные предприятия, по предварительным данным, есть пострадавшие. Один человек погиб. Обломки одного из дронов ВСУ попали на крышу многоквартирного дома в Самаре. В результате падения обломков на улице есть пострадавшие, один человек госпитализирован», — сообщил Федорищев.

Губернатор не назвал предприятие, атакованное в Новокуйбышевске. Блогер Олег Царев пишет, что был атакован нефтехимический комбинат.

СК РФ возбудил уголовное дело после новой атаки на Самарскую область. Мэр Самары Иван Носков сообщил об ограничениях в движении общественного транспорта, однако позже движение было восстановлено.

Около 11 часов ВСУ вновь атаковали регион.

«Уважаемые жители! ВСУ продолжают бесчеловечные атаки на территорию Самарской области. Работает ПВО», — объявил Федорищев.

ПВО ВС РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сирены воздушной тревоги также заработали в Сызрани. Вчера город подвергся массированной атаке БПЛА, при ударе беспилотника обрушился подъезд жилого дома, погибли 12-летняя девочка и ее бабушка. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Что известно об атаке ВСУ в Нижегородской области

Взрывы были слышны также в Нижегородской области.

«Ночью над промышленной зоной Кстовского района силы ПВО отразили атаку 11 вражеских БПЛА. В результате падения обломков повреждения с последующим горением получил объект на территории одного из предприятий. Оперативные службы осуществляют ликвидацию последствий инцидента», — сообщил губернатор Глеб Никитин.

Местные СМИ сообщают о горении в районе деревни Мешиха, где находится нефтеперекачивающая станция «Горький», которая входит в состав нефтепровода «Транснефть — Верхняя Волга», и на Кстовском НПЗ. Официально это не подтверждалось. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Где еще были атаки БПЛА в России в ночь на 23 апреля

Местные власти сообщили о воздушной атаке на Крым.

«Противник не прекращает очередную ночь засылать дроны на Севастополь и Крым, губернатор сообщил о 15 сбитых целях. В ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область уничтожены два десятка БПЛА в семи районах», — пишет Telegram-канал «Два майора».

Украинские Telegram-каналы заявили об атаке на Феодосию. Официально удары не подтверждены, но закрыт участок Керченского шоссе от кольца на Владиславовку до переезда.

Местные власти сообщили, что после удара ВСУ отключилось электричество в Мелитополе (Запорожская область).

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

