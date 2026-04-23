23 апреля 2026 в 08:43

Появились новые подробности ограничения движения транспорта в Самаре

В Самаре восстановили движение транспорта после атак БПЛА

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Движение общественного транспорта полностью восстановлено в Самаре, сообщил в МАКСе глава города Иван Носков. До этого его приостановили из-за атаки БПЛА.

Движение общественного транспорта восстановлено в полном объеме, — отметил он.

До этого губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что обломки украинского БПЛА упали на крышу жилого дома в Самаре. По его словам, в результате одного человека поместили в медучреждение, еще один погиб. Развернут оперативный штаб, уточнил Федорищев. Экстренные службы приступили к работе по ликвидации последствий атаки. Местные жители позже опубликовали кадры с последствиями атаки дронов.

Минобороны РФ сообщило, что силы ПВО в ночь на 23 апреля ликвидировали и перехватили 154 украинских беспилотника над регионами России. По данным ведомства, БПЛА ликвидировали над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Нижегородской, Ростовской, Самарской областей. Также ВСУ пытались атаковать Крым и акватории Азовского и Черного морей.

Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Регионы

Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита
Общество

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

