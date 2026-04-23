Страны Евросоюза оказались в уязвимом положении после отказа от российских энергоносителей, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко. По его словам, возможное обострение ситуации в Персидском заливе может повысить зависимость ЕС от поставок топлива из США.

Пока на все вопросы у Еврокомиссии только один ответ — повсеместная экономия. По итогам внеочередного неформального заседания Совета ЕС по энергетике 31 марта текущего года профильный еврокомиссар Дан Йоргенсен порекомендовал жителям Европы в очередной раз «потуже затянуть пояса»: экономить топливо, переходить на удаленную работу, отказываться от авто- и авиатранспорта, — сказал Грушко.

Он назвал сложившуюся ситуацию следствием решений самих европейских стран. По его словам, они отказались от прежних источников энергоснабжения и тем самым усилили собственные риски.

Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков заявил, что Евросоюз не стал вводить запрет на транспортировку российской нефти из-за несогласия ряда стран. По его словам, на решение ЕС также могла повлиять актуализация механизма ограничения цен на сырье.