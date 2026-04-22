Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
22 апреля 2026 в 13:13

Стало известно, почему ЕС не решился запретить перевозку российской нефти

Энергетик Юшков: ряд стран ЕС выступает против запрета на перевозку нефти из РФ

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Евросоюз не стал вводить запрет на транспортировку российской нефти из-за несогласия ряда стран, заявил NEWS.ru ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков. По его словам, на решение ЕС также могла повлиять актуализация механизма ограничения цен на сырье.

Я думаю, есть две причины [исключения запрета на перевозку российской нефти из 20-го пакета санкций ЕС]. Во-первых, Евросоюзу нужно как можно быстрее утвердить новый пакет, ведь они давно не принимали антироссийских санкций. Им нужно показать, что теперь Венгрия тоже возвращается в общеевропейскую семью и будет за них голосовать. А сейчас, когда они возобновляют дискуссию по ограничениям, опять, вероятно, появятся Греция и Мальта — страны, которые страдают от полного запрета на перевозку российской нефти. И вновь надо будет со всеми согласовывать, что займет какое-то время, — прокомментировал Юшков.

Он подчеркнул, что в первоначальный вариант 20-го пакета санкций ЕС был включен запрет на транспортировку российской нефти, так как установление потолка цен теряло свою значимость. По словам энергетика, это представляет собой ограничение на морские перевозки сырья, если его стоимость превышает установленный уровень.

Сначала баррель нефти стоил $60, потом стоимость постепенно снижалась, и Россия начала укладываться в потолок. Затем европейцы установили его на уровне $47,6. Цены на мировом рынке, как и на российское топливо, падали, и мы стали укладываться в этот потолок. В конечном итоге, вместо того чтобы менять условия, они решили: «Давайте запретим перевозить российскую нефть». Теперь, когда цены выросли, потолок снова стал ограничивать европейские компании, не позволяя им перевозить наше сырье. Поэтому они, возможно, из-за этого и решили пока повременить с полным запретом, — заключил Юшков.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия исключила из 20-го пакета антироссийских санкций запрет на транспортировку нефти из России европейскими перевозчиками и сопутствующие услуги, включая страхование. Теперь странам Евросоюза предложено срочно одобрить документ в измененной форме.

Европа
Евросоюз
Россия
нефть
санкции
Максим Кирсанов
Яна Стойкова
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.