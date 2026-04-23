Составлен список анализов, позволяющий выявить болезни почек

Состояние почек можно оценить с помощью анализа на уровень креатинина в организме, заявила NEWS.ru терапевт Видновской клинической больницы Минздрава Подмосковья Зарема Тен. По ее словам, проба Реберга также является эффективным методом выявления заболеваний, поскольку позволяет определить проблемы с фильтрационной функцией органа.

Одним из самых простых и доступных анализов для оценки работы почек является общий анализ мочи. Так врачи определяют цвет, плотность, уровень ее кислотности, наличие белка, лейкоцитов, эритроцитов и бактерий. Изменения в этих показателях могут сигнализировать о воспалительных процессах, инфекции или ухудшении фильтрационной функции. Эффективность работы органа также показывает исследование на креатинин и мочевину. Повышение их уровня в крови свидетельствует о вероятных проблемах, — поделилась Тен.

Она подчеркнула, что существует электролитный анализ крови, определяющий содержание натрия, калия, кальция и фосфатов. По словам врача, отклонения в их концентрации могут указывать на почечную недостаточность.

При анализе на микроальбуминурию медики могут выявить у пациента наличие в моче небольших количеств белка альбумина. Это один из первых признаков начинающегося повреждения почек, особенно у людей с диабетом или гипертонией, — резюмировала Тен.

Ранее уролог-онколог Виген Малхасян предупредил, что избыточное потребление минеральной воды может вызвать образование камней в почках. По его словам, некоторые виды напитка содержат много натрия, который заставляет орган активнее выводить кальций.