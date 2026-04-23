Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
23 апреля 2026 в 09:05

Составлен список анализов, позволяющий выявить болезни почек

Терапевт Тен: здоровье почек отражает анализ на уровень креатинина

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Состояние почек можно оценить с помощью анализа на уровень креатинина в организме, заявила NEWS.ru терапевт Видновской клинической больницы Минздрава Подмосковья Зарема Тен. По ее словам, проба Реберга также является эффективным методом выявления заболеваний, поскольку позволяет определить проблемы с фильтрационной функцией органа.

Одним из самых простых и доступных анализов для оценки работы почек является общий анализ мочи. Так врачи определяют цвет, плотность, уровень ее кислотности, наличие белка, лейкоцитов, эритроцитов и бактерий. Изменения в этих показателях могут сигнализировать о воспалительных процессах, инфекции или ухудшении фильтрационной функции. Эффективность работы органа также показывает исследование на креатинин и мочевину. Повышение их уровня в крови свидетельствует о вероятных проблемах, — поделилась Тен.

Она подчеркнула, что существует электролитный анализ крови, определяющий содержание натрия, калия, кальция и фосфатов. По словам врача, отклонения в их концентрации могут указывать на почечную недостаточность.

При анализе на микроальбуминурию медики могут выявить у пациента наличие в моче небольших количеств белка альбумина. Это один из первых признаков начинающегося повреждения почек, особенно у людей с диабетом или гипертонией, — резюмировала Тен.

Ранее уролог-онколог Виген Малхасян предупредил, что избыточное потребление минеральной воды может вызвать образование камней в почках. По его словам, некоторые виды напитка содержат много натрия, который заставляет орган активнее выводить кальций.

Здоровье
врачи
советы
болезни
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.