В Самаре ограничили движение транспорта после удара БПЛА

Проезд транспорта временно ограничили по улицам, прилегающим к месту падения обломков украинского БПЛА на жилой дом в Самаре, сообщил в соцсетях глава города Иван Носков. По его словам, метро не прекратило работу, за исключением одной станции.

Временно ограничено движение транспорта на прилегающих улицах, приостановлено движение наземного общественного транспорта в городе, — отметил Носков.

До этого губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что обломки украинского БПЛА упали на крышу жилого дома в Самаре. По его словам, в результате одного человека поместили в медучреждение. Развернут оперативный штаб, уточнил Федорищев. Экстренные службы приступили к работе по ликвидации последствий атаки.

Ранее пресс-служба Минобороны РФ проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 154 украинских беспилотника над регионами России. По данным ведомства, БПЛА ликвидировали над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Нижегородской, Ростовской, Самарской областей. Также ВСУ пытались атаковать Крым и акватории Азовского и Черного морей.