Россиянина госпитализировали после падения обломков БПЛА на крышу дома Обломки БПЛА упали на крышу жилого дома в Самаре

Обломки украинского БПЛА упали на крышу жилого дома в Самаре, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Федорищев. По его словам, в результате одного человека поместили в медучреждение. Развернут оперативный штаб, уточнил Федорищев. Экстренные службы приступили к работе по ликвидации последствий атаки.

Ранее два мирных жителя погибли в Белгородской области. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, противник атаковал грузовой автомобиль в районе села Вознесеновка Шебекинского округа. Он выразил искренние соболезнования родным и близким погибших.

До этого Вооруженные силы Украины атаковали город Шебекино в Белгородской области. Как уточнил губернатор Вячеслав Гладков, в результате удара украинского беспилотника по легковому автомобилю был ранен мирный житель. Мужчина получил минно-взрывную травму и едва не лишился глаза.