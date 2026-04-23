Ракету «Союз-2.1а» с грузовиком «Прогресс» на борту установили на Байконуре

Ракету «Союз-2.1а» с транспортным грузовым кораблем «Прогресс МС-34» вывезли из монтажно-испытательного корпуса и установили в вертикальное положение на стартовом столе космодрома Байконур, сообщили в Роскосмосе. Корабль доставит на Международную космическую станцию свыше 2,5 тонны грузов различного назначения.

«Союз-2.1а» с «Прогрессом МС-34» — на старте Байконура. Ракету вывезли и установили в вертикальное положение на стартовом комплексе, — говорится в сообщении.

Ранее космические войска провели успешный пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с космодрома Плесецк в Архангельской области. Запуск состоялся в пятницу, 3 апреля, в 09:28 мск в интересах российского военного ведомства. Ракету среднего класса запустил боевой расчет космических войск Воздушно-космических сил.

До этого генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Баканов на заседании в Совете Федерации заявил, что перспективная Российская орбитальная станция будет представлять собой первую в мире платформу-дрон. По словам руководителя госкорпорации, станцию оснастят роботизированными системами, которые займутся ее техническим обслуживанием.