Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
23 апреля 2026 в 09:57

Ракету «Союз-2.1а» с грузовиком «Прогресс» на борту установили на Байконуре

Ракета «Союз-2.1а» Ракета «Союз-2.1а» Фото: Министерство обороны РФ/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Ракету «Союз-2.1а» с транспортным грузовым кораблем «Прогресс МС-34» вывезли из монтажно-испытательного корпуса и установили в вертикальное положение на стартовом столе космодрома Байконур, сообщили в Роскосмосе. Корабль доставит на Международную космическую станцию свыше 2,5 тонны грузов различного назначения.

«Союз-2.1а» с «Прогрессом МС-34» — на старте Байконура. Ракету вывезли и установили в вертикальное положение на стартовом комплексе, — говорится в сообщении.

Ранее космические войска провели успешный пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с космодрома Плесецк в Архангельской области. Запуск состоялся в пятницу, 3 апреля, в 09:28 мск в интересах российского военного ведомства. Ракету среднего класса запустил боевой расчет космических войск Воздушно-космических сил.

До этого генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Баканов на заседании в Совете Федерации заявил, что перспективная Российская орбитальная станция будет представлять собой первую в мире платформу-дрон. По словам руководителя госкорпорации, станцию оснастят роботизированными системами, которые займутся ее техническим обслуживанием.

Космос
Роскосмос
Союз-2
Байконур
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Регионы

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.