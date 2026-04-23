Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
23 апреля 2026 в 09:33

Россиянин пытался покинуть РФ ради вступления в ряды украинских террористов

Житель Кубани задержан при попытке выезда ради вступления в ряды террористов

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Жителя Кубани задержали при попытке выезда из России для вступления в ряды украинского военизированного объединения, передает ТАСС со ссылкой на УФСБ РФ по Краснодарскому краю. По данному факту возбудили уголовное дело. Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.

Установлено, что житель Каневского района в целях вступления в ряды украинского военизированного объединения, признанного террористической организацией и запрещенного на территории РФ, посредством мессенджера Telegram инициативно установил связь с его представителем, — сказано в сообщении.

Ранее в пресс-службе судов Свердловской области сообщили, что местного жителя Александра Пустрашова, прибывшего в Курскую область, приговорили к 19 годам лишения свободы по делу о государственной измене. Суд признал его виновным в передаче данных иностранной разведке.

До этого стало известно, что 34-летний житель Костромы согласился работать на украинскую террористическую организацию. Правоохранители поймали мужчину, когда тот пытался устроиться на оборонное предприятие региона для сбора секретных данных. За госизмену костромич проведет за решеткой 20 лет и выплатит крупный штраф.

Регионы
Краснодарский край
ФСБ
Россия
Украина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.