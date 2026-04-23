Появились кадры задержания жителя Кубани при попытке выезда из России

Пресс-служба УФСБ России по Краснодарскому краю показала кадры задержания жителя Кубани при попытке выезда из России для вступления в ряды украинского военизированного объединения. На видео сотрудники ведомства сажают мужчину в наручниках в машину.

Установлено, что житель Каневского района в целях вступления в ряды украинского военизированного объединения, признанного террористической организацией и запрещенного на территории РФ, посредством мессенджера Telegram инициативно установил связь с его представителем, — сказано в сообщении.

Житель Кубани был задержан при попытке выезда из России для вступления в ряды украинского военизированного объединения 23 апреля. По данному факту возбудили уголовное дело. Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.

До этого в пресс-службе судов Свердловской области сообщили, что местного жителя Александра Пустрашова, прибывшего в Курскую область, приговорили к 19 годам лишения свободы по делу о государственной измене. Суд признал его виновным в передаче данных иностранной разведке.