23 апреля 2026 в 10:01

В России хотят повысить выплаты некоторым категориям силовиков

Депутат Выборный: Минюст разработал проект по увеличению выплат пожарным

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Минюст разработал законопроект, увеличивающий выплаты сотрудникам учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, принудительного исполнения РФ, пожарным и таможенникам, пишет «Парламентская газета» со ссылкой на депутата Госдумы Анатолия Выборного. Согласно инициативе, расчет единовременного пособия для членов семьи пострадавшего или погибшего специалиста будет происходить на момент фактической выплаты с учетом всех индексаций, а не на день наступления страхового случая, как сейчас.

Законопроект исправляет то, что Конституционный суд признал нарушением прав. Это гарантия, что выплаты не обесценятся, пока их задерживают или дело рассматривают очень долго в связи с бюрократическими процедурами. Пожарные, таможенники и приставы — самая уязвимая категория в составе силовых ведомств. Они не на передовой, но риск гибели и травм также реален, — высказался Выборный.

Парламентарий назвал эту инициативу своевременной и важной. По его мнению, это справедливая мера по отношению к тем, кто во время службы рискует жизнью ради защиты безопасности общества и России в целом.

Ранее Выборный заявил, что участковым повысят ежемесячную надбавку до 35% должностного оклада за особые условия службы. По мнению парламентария, участковые стали самыми близкими к народу представителями полиции — именно они выезжают по жалобам на шумных соседей и на семейно-бытовые конфликты.

