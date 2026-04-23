Песков прокомментировал ситуацию с делом издательства «Эксмо»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ситуация вокруг уголовного дела топ-менеджеров издательства «Эксмо» не относится к компетенции Кремля. Песков рекомендовал адресовать все уточняющие вопросы по делу непосредственно силовым ведомствам.

Это скорее тема правоохранительных органов. Эта тема не относится к повестке дня президента, — отметил пресс-секретарь.

Поводом для уголовного разбирательства стало распространение романов «Лето в пионерском галстуке» Елены Малисовой (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) и «О чем молчит ласточка» Катерины Сильвановой (настоящее имя — Екатерина Дудко, внесена Минюстом РФ в список иноагентов).

Ранее стало известно, что гендиректор издательства «Эксмо» Евгений Капьев сохранил статус свидетеля после проведения следственных действий. Вместе с ним на допросе присутствовали еще трое топ-менеджеров компании. Все они проходят по уголовному делу о распространении ЛГБТ-литературы (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена).