23 апреля 2026 в 13:39

Песков прокомментировал ситуацию с делом издательства «Эксмо»

Кремль переадресовал вопросы о деле топ-менеджеров «Эксмо» правоохранителям

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ситуация вокруг уголовного дела топ-менеджеров издательства «Эксмо» не относится к компетенции Кремля. Песков рекомендовал адресовать все уточняющие вопросы по делу непосредственно силовым ведомствам.

Это скорее тема правоохранительных органов. Эта тема не относится к повестке дня президента, — отметил пресс-секретарь.

Поводом для уголовного разбирательства стало распространение романов «Лето в пионерском галстуке» Елены Малисовой (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) и «О чем молчит ласточка» Катерины Сильвановой (настоящее имя — Екатерина Дудко, внесена Минюстом РФ в список иноагентов).

Ранее стало известно, что гендиректор издательства «Эксмо» Евгений Капьев сохранил статус свидетеля после проведения следственных действий. Вместе с ним на допросе присутствовали еще трое топ-менеджеров компании. Все они проходят по уголовному делу о распространении ЛГБТ-литературы (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена).

Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита
Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

