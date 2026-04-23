Старшеклассников предостерегли от круглосуточной подготовки к ЕГЭ

Круглосуточная подготовка к ЕГЭ за месяц до его начала не поможет положению, а лишь перегрузит нервную систему, предупредил в беседе с «Радио 1» сопредседатель Национального родительского комитета, директор АНО «Институт здоровья» Юрий Оболонский. Он посоветовал разгружать зубрежку прогулками на свежем воздухе, спортом и общением.

Не давайте возможности ребенку перегрузить нервную систему, не давайте круглосуточно готовиться к ЕГЭ. Пусть выходит на улицу, на прогулку, пусть занимается спортом, чтобы разгрузить и сменить картинку. Как только картинка поменяется, стресс уйдет, — отметил Оболонский.

По его мнению, ЕГЭ — это большой стресс не только для учеников, но и их семей. В этот период взрослым важно сохранять спокойствие и не давить на детей, заключил эксперт.

Ранее Оболонский заявил, что пересдача по двум предметам позволит выпускникам улучшить результаты ЕГЭ. Он подчеркнул, что неудачи на экзаменах часто связаны со стрессом и волнением.