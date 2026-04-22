Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
22 апреля 2026 в 05:07

«Больше нет угадайки»: стало известно о доработке ЕГЭ и усложнении заданий

Сенатор Гумерова: в доработанной версии ЕГЭ больше нет «угадайки»

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Единый государственный экзамен прошел все необходимые доработки и стал более прозрачным инструментом оценки знаний, заявила ТАСС председатель комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова. По ее словам, сейчас в заданиях ЕГЭ отсутствуют простые варианты ответов и так называемые угадайки.

Дискуссии по поводу Единого государственного экзамена не утихают, но с момента его введения очень много прошло донастройки для того, чтобы он стал понятным, прозрачным, объективным инструментом оценки знаний учащихся. Но, прежде всего, я хотела бы напомнить, что уже сейчас нет «угадайки» в контрольно-измерительных материалах, то есть простых ответов: «да», «нет» или выбрать правильный ответ, — сказала Гумерова.

Задания ЕГЭ требуют логического мышления и глубоких знаний предмета, подчеркнула председатель. Она также отметила, что экзамен постоянно совершенствуется для повышения объективности оценки школьников.

Ранее Рособрнадзор утвердил порядок проведения Единого государственного экзамена в 2026 году. Экзаменуемые должны выполнять задания самостоятельно, без общения с другими участниками, отмечается в документе. Также подчеркивается запрет на использование средств связи, фото-, аудио- и видеоаппаратуры, электронных устройств и любых справочных материалов.

Общество
Россия
Лилия Гумерова
школьники
ЕГЭ
экзамены
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Общество

Общество

Общество

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.