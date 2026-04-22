«Больше нет угадайки»: стало известно о доработке ЕГЭ и усложнении заданий

Единый государственный экзамен прошел все необходимые доработки и стал более прозрачным инструментом оценки знаний, заявила ТАСС председатель комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова. По ее словам, сейчас в заданиях ЕГЭ отсутствуют простые варианты ответов и так называемые угадайки.

Дискуссии по поводу Единого государственного экзамена не утихают, но с момента его введения очень много прошло донастройки для того, чтобы он стал понятным, прозрачным, объективным инструментом оценки знаний учащихся. Но, прежде всего, я хотела бы напомнить, что уже сейчас нет «угадайки» в контрольно-измерительных материалах, то есть простых ответов: «да», «нет» или выбрать правильный ответ, — сказала Гумерова.

Задания ЕГЭ требуют логического мышления и глубоких знаний предмета, подчеркнула председатель. Она также отметила, что экзамен постоянно совершенствуется для повышения объективности оценки школьников.

Ранее Рособрнадзор утвердил порядок проведения Единого государственного экзамена в 2026 году. Экзаменуемые должны выполнять задания самостоятельно, без общения с другими участниками, отмечается в документе. Также подчеркивается запрет на использование средств связи, фото-, аудио- и видеоаппаратуры, электронных устройств и любых справочных материалов.