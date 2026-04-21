В Совете Федерации отвергли идею перехода на 10-летнее обучение в школах

В Совете Федерации отвергли идею перехода на 10-летнее обучение в школах Сенатор Гумерова назвала переход на 10-летнее обучение в школах преждевременным

Реформы по переходу на 10-летнее обучение в школах преждевременны, заявила ТАСС председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова. По ее словам, изменения могут сломать нынешнюю образовательную стратегию.

Все-таки мы остаемся сторонниками того, что пока такие реформы преждевременны, — сказала Гумерова.

Ранее глава Минпросвещения России Сергей Кравцов заявил, что ведомство не собирается менять срок обучения в школах. По его словам, 11 лет считается оптимальным периодом.

Эксперт Минпросвещения России, ректор Шадринского государственного педагогического университета Артур Дзиов заявил, что сокращение сроков обучения в школе может привести к утрате ключевых элементов образовательного и воспитательного процесса. По его оценке, действующая система обеспечивает последовательное развитие учащихся.

Он назвал сохранение действующей продолжительности обучения важным условием поддержания высокого качества школьного образования и уровня подготовки абитуриентов. По его словам, существующая модель учитывает этапы взросления учащихся и способствует формированию ключевых личностных качеств.