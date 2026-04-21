21 апреля 2026 в 10:44

В Совете Федерации отвергли идею перехода на 10-летнее обучение в школах

Сенатор Гумерова назвала переход на 10-летнее обучение в школах преждевременным

Реформы по переходу на 10-летнее обучение в школах преждевременны, заявила ТАСС председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова. По ее словам, изменения могут сломать нынешнюю образовательную стратегию.

Все-таки мы остаемся сторонниками того, что пока такие реформы преждевременны, — сказала Гумерова.

Ранее глава Минпросвещения России Сергей Кравцов заявил, что ведомство не собирается менять срок обучения в школах. По его словам, 11 лет считается оптимальным периодом.

Эксперт Минпросвещения России, ректор Шадринского государственного педагогического университета Артур Дзиов заявил, что сокращение сроков обучения в школе может привести к утрате ключевых элементов образовательного и воспитательного процесса. По его оценке, действующая система обеспечивает последовательное развитие учащихся.

Он назвал сохранение действующей продолжительности обучения важным условием поддержания высокого качества школьного образования и уровня подготовки абитуриентов. По его словам, существующая модель учитывает этапы взросления учащихся и способствует формированию ключевых личностных качеств.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Словакия выступила с ультиматумом по новым антироссийским санкциям
Додон раскрыл, как усиление евроскептиков повлияет на Молдавию
Названы даты финальных слушаний по разводу Потанина
Ушел из жизни аргентинский оскароносный режиссер
«Не просто давался»: раскрыты сложности при освобождении Волчанских Хуторов
Стало известно, какое наказание понесут петербуржцы за секс на кладбище
В Госдуме раскрыли, стоит ли ожидать бунта в рядах ВСУ
В Чехии раскрыли, на каких условиях Украина получит €90 млрд
Моргенштерн попал на деньги, жуткое ДТП на Садовом кольце: что дальше
Кардиолог дала советы, как снизить давление без лекарств
«Проще называть его Женей»: первый сын Плющенко впервые высказался об отце
«Ты мне не гарант»: Зеленский плюнул в лицо Трампу и решил воевать дальше
«Жизнь как триллер»: Мизулина пожаловалась, что живет взаперти
Иран довел производителя презервативов до отчаянных мер
Американцы честно высказались об умственных способностях Трампа
«Противоречивые сигналы»: Иран объяснил, чего ждет от США
В Минпромторге раскрыли суть законопроекта о скидках на маркетплейсах
Арестована виновница смертельного ДТП на Садовом
Собчак попросила Бастрыкина проверить слова Соловьева о Боне
Гипертоникам объяснили, при каких симптомах нужно срочно вызывать скорую
Дальше
