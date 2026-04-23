«Мир будет полыхать»: почему Жириновский назвал 2026 год точкой невозврата

Экс-лидер ЛДПР Владимир Жириновский при жизни назвал 2026 год моментом «великого обнуления» и точкой невозврата. Что подразумевал политик и как звучат другие его пророчества о будущем мира?

Что предсказал Жириновский на 2026 год

Под «великим обнулением» Жириновский имел в виду не просто новый календарный год, а полный слом старого мирового устройства: военные союзы развалятся, границы перекроят, привычные международные организации исчезнут, а вместо них появятся новые центры силы. Он верил: именно 2026 год станет чертой, после которой мир уже не будет прежним.

Одним из ключевых пророчеств, которое Жириновский повторял особенно часто, стала фраза: «Мир будет охвачен пламенем». Он предупреждал, что военные конфликты в 2026 году будут напоминать эффект домино и затронут не только Европу, но и Северную и Южную Америку, Ближний Восток и все постсоветское пространство.

По прогнозам политика, противоречия между ведущими державами в 2026 году могут достичь пика, и это обрушит старый миропорядок. Одним из самых резонансных предсказаний стал скорый распад Североатлантического альянса.

«В 2026 году НАТО развалится. Отношения России с Европой ухудшатся. Америка вернется на свой континент и создаст единое государство с Канадой и Мексикой».

Жириновский предвидел, что в конце концов европейцы не захотят платить высокую цену за конфронтацию с Россией. При этом он был уверен: «Мы всегда будем соперниками, дружбы с Западом не будет».

Но депутат говорил и о создании тайной коалиции между Москвой и Вашингтоном — «оси», на которой будет держаться все мировое сообщество. По его мнению, у России и США нет настоящих союзников, и они вынуждены будут жить по принципу «лучше худой мир, чем добрая ссора».

Раздел Украины и гибель Зеленского

Наиболее жестокие прогнозы Жириновского касались Украины. Политик предрекал: весной 2026 года может начаться раздел страны между соседними государствами — Россией, Польшей, Румынией и Венгрией.

«От Украины в ее прежнем виде мало что останется», — утверждал он.

Что касается судьбы Владимира Зеленского, здесь пророчества Жириновского звучат особенно мрачно. Депутат не только называл его последним руководителем страны, но и предрекал ему бегство за границу.

А в недавних загробных «посланиях» от «духа» Жириновского, которые получило издание KP.RU, якобы утверждалось: Зеленского ждет скорый уход из жизни.

Ядерная угроза и исчезновение Израиля

Наиболее тревожным предсказанием о 2026 годе была эскалация на Ближнем Востоке. Жириновский неоднократно утверждал, что Иран станет эпицентром новой большой войны.

Согласно его прогнозам, в 2026 году ситуация в регионе может дойти до применения ядерного оружия, а Израиль рискует быть «стертым с лица земли». При этом в Россию могут хлынуть потоки беженцев, что вызовет межнациональные конфликты.

2027 год, по версии Жириновского, окажется не менее тревожным. Политик неоднократно говорил о начале третьей мировой войны, предполагая, что «состарившаяся» Европа ухватится за последний шанс выжить.

И даже если СВО завершится в 2026 году, «стрелять на Украине будут еще долго, весь 2027-й точно, зачистки будут».

Что сказал Жириновский о далеком будущем

Жириновский предрекал, что после 2025 года начнется объединение русского мира в границах СССР, которое продлится 15 лет. Будущее России окончательно определится лишь к 2040 году.

В отдаленной перспективе (лет через 30) политик предсказывал страшную экологическую катастрофу, в результате которой будут стерты с лица Земли прибрежные города Амстердам, Лондон, Лиссабон, Стамбул, Таллин и многие другие.

Читайте также:

Ротшильды, Рокфеллеры или другая семья? Кто правит миром на самом деле

Нейросеть взломала код Нострадамуса: что он предсказал России на 2027 год

«Три голодные змеи»: в Сети всплыли зловещие пророчества Распутина