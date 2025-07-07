В ГД рассказали, похоронит ли БРИКС старый миропорядок Сергей Миронов: старый мир уходит сам, БРИКС его не хоронит

Страны БРИКС не уничтожат старый миропорядок, западные страны сами себя погубят, заявил лидер партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Сергей Миронов в беседе с корреспондентом NEWS.ru. Он уверен, противостоять им можно с помощью укрепления собственной экономики и расширения сотрудничества с другими государствами.

Подчеркну, не БРИКС хоронит старый мир, он сам это делает своими незаконными и несправедливыми действиями. В том числе на Украине <…> Наши партнеры из числа стран глобального юга это хорошо видят. Они понимают, что Россия проводит СВО не только для защиты своих интересов, но и всего многополярного мира, всей человеческой цивилизации, — подчеркнул Миронов.

Он выразил согласие с оценкой современной геополитической ситуации в мире, которую дал президент России Владимир Путин на саммите БРИКС. Однополярная система в прошлом, будущее за многополярным миром, констатировал партийный лидер.

Ранее пресс-секретарь президент Дмитрий Песков подчеркивал, что участники БРИКС сотрудничают исходя из собственных интересов. По его словам, это партнерство не направлено против третьих стран.