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07 июля 2025 в 12:54

Песков раскрыл Западу одну деталь в сотрудничестве БРИКС

Песков: страны БРИКС сотрудничают исходя из собственных интересов

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Участники БРИКС сотрудничают исходя из собственных интересов, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, это партнерство не направлено против третьих стран, пишет ТАСС.

Здесь очень важно отметить, что уникальность такого объединения, как БРИКС, заключается в том, что это объединение стран, которые разделяют общие подходы и общее мировоззрение того, как нужно осуществлять сотрудничество исходя из собственных интересов, — объяснил пресс-секретарь президента РФ.

Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пригрозил дополнительными торговыми пошлинами всем государствам, поддерживающим БРИКС. Он назвал политику объединения «антиамериканской». По словам главы государства, размер пошлин составит 10%.

До этого стало известно, что страны БРИКС выступили с единым призывом к созданию глобальной системы управления искусственным интеллектом. По мнению участников объединения, такая система должна служить интересам всех государств, в том числе развивающихся, смягчая риски и открывая возможности.

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