23 апреля 2026 в 13:34

В Госдуме предложили альтернативу ЕГЭ, которую считают лучшей во всем мире

Депутат от КПРФ Исаков призвал заменить ЕГЭ советской моделью образования

Депутат Госдумы от КПРФ Владимир Исаков призвал заменить Единый государственный экзамен советской моделью образования, которую во всем мире называли самой продуктивной. В беседе с NEWS.ru он подчеркнул, что Россия по сей день во многом полагается на достижения ученых Советского Союза.

С удивлением прочитал заявление главы Рособрнадзора, что отмены ЕГЭ в ближайшие годы ждать не стоит, потому что эта система обеспечивает равные возможности для выпускников при поступлении в вузы и альтернативу пока не предложили. А почему нужно придумывать что-то новое? Советская система образования была настолько эффективной, что мы до сих пор живем на ее технологическом наследии — на изобретениях и достижениях воспитанных и выучившихся в СССР ученых, инженеров, конструкторов. Может, стоит просто признать, что введение ЕГЭ было не самой удачной идеей, и как можно скорее вернуться к модели, которую все в мире называли самой продуктивной? — высказался Исаков.

Он подчеркнул, что в СССР поступление в вузы происходило по результатам экзаменов, которые определялись самими учебными заведениями и были направлены на выявление самых талантливых и способных студентов в конкретных дисциплинах. По словам депутата, нет смысла принимать на обучение тех, кто в конечном итоге может быть отчислен из-за неуспеваемости.

На тест натаскать можно практически любого человека, а вот увидеть фундаментальные знания можно только в рамках настоящего экзамена. Для служивших в армии или трудившихся на производстве в СССР была система рабфаков при вузах, где ребята, решившие продолжить образование, могли подтянуть свои знания и после этого поступить. Справедливо? Да. Но отбор по способностям оставался. А о том, что высокие баллы ЕГЭ часто не соответствуют реальным знаниям выпускников, уже заявляли и помощник президента РФ Николай Патрушев, и ректоры ведущих вузов, — заключил Исаков.

Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что Единый государственный экзамен не отменят в ближайшие 10 лет. По его словам, в настоящее время альтернативы этой системе поступления в вузы нет.

Власть
депутаты
ЕГЭ
экзамены
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
