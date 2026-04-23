23 апреля 2026 в 15:21

Назван главный риск для Финляндии в случае получения ядерного оружия

Депутат Чепа: наличие ядерного оружия лишит Финляндию статуса нейтральной страны

Алексей Чепа Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Наличие ядерного оружия лишит Финляндию статуса нейтральной страны, заявил NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. По его словам, размещения ЯО требует больших расходов, к которым Хельсинки может быть не готов.

Для Финляндии размещение ядерного оружия на своей территории потребует очень больших вложений. И учитывая, что для Хельсинки это абсолютно новая статья затрат, я думаю, что это создаст большие проблемы. К тому же это вызовет значительный внутренний резонанс, потому что любое хранение такого оружия означает возможность его оперативного использования. Если еще недавно Финляндия была нейтральной страной, то теперь она получает значительные риски для своей безопасности. Я думаю, что население воспримет это крайне негативно, — высказался Чепа.

Ранее член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что Финляндии следует сосредоточиться на развитии сельского хозяйства вместо того, чтобы рассматривать инициативу о разрешении ввозить на территорию страны ядерное оружие. По его словам, в противном случае страна может стать приоритетной целью для ВС России при возникновении конфликта.

Александрина Гуловская
