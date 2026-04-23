23 апреля 2026 в 14:59

В Госдуме дали совет мечтающей о ядерном оружии Финляндии

Депутат Колесник посоветовал Финляндии развивать сельское хозяйство вместо ЯО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Финляндии следует сосредоточиться на развитии сельского хозяйства, вместо того чтобы рассматривать инициативу о разрешении ввозить на территорию страны ядерное оружие, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. По его словам, в противном случае страна может стать приоритетной целью для ВС России при возникновении конфликта.

Если Финляндия попытается ввести ядерное оружие, то она превратится в приоритетную цель для России, поскольку ее территория прилегает к нашим крупным городам. Естественно, в таком случае она сразу попадает в перекрестие для нанесения удара, если вдруг произойдет какой-либо конфликт. Если Финляндия захочет взять на себя такой груз риска и превратиться в ядерную мишень, то это только их проблемы. Россия будет защищать себя всеми возможными способами. Поэтому лучше не играть с нами в такие игры. Это как с медведем целоваться. И страшно, и никакого удовольствия. Так что лучше бы они попридержали свои амбиции и дальше развивали свое сельское хозяйство, — сказал Колесник.

Ранее Минобороны Финляндии сообщило о внесении на рассмотрение в парламент предложение о разрешении ввоза, перевозки и хранения ядерного оружия в стране. Соответствующие поправки хотят утвердить в законе об атомной энергии и уголовном кодексе.

Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита
Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

