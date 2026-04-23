23 апреля 2026 в 15:29

Евросоюз окончательно утвердил кредит для Украины в размере €90 млрд

Евросоюз окончательно утвердил кредит для Украины в размере €90 млрд (около 7,9 трлн рублей), заявил глава Евросовета Антониу Кошта в соцсети X. По его словам, эти деньги позволят обеспечить поддержку Киева на 2026 и 2027 годы.

Сегодня мы продвинулись по обоим направлениям: разблокирован кредит Украине в размере €90 млрд, обеспечивающий финансовую и военную поддержку на 2026–2027 годы, — написал Кошта.

Еврокомиссия изначально планировала утвердить документ еще 23 февраля, но Венгрия наложила вето. Будапешт снял возражения только после того, как возобновилась работа нефтепровода «Дружба».

Сам кредит Украине сроком на два года был согласован лидерами стран ЕС на декабрьском саммите 2025 года. Примерно 60 млрд (3,6 трлн рублей) из этой суммы предназначены для военных нужд, остальная часть — на поддержку украинского бюджета.

Ранее сообщалось, что Украина может вновь перекрыть трубопровод «Дружба», получив от Евросоюза кредит в размере €90 млрд. По словам зарубежных журналистов, доверие к Киеву все чаще подвергается сомнению.

