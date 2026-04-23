Захарова жестко ответила главе МИД Эстонии об «оглядывании назад» Захарова: политикам ЕС стоит оглядываться на свои антиценности, а не на Россию

Европейские политики должны оглядываться назад не из-за России, а из-за собственных извращенных антиценностей, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова в беседе с РИА Новости. Так она прокомментировала заявление главы МИД Эстонии Маргуса Цахкны о нежелании «оглядываться назад» и восстанавливать отношения с РФ.

Оглядываться назад европейские политики должны не из-за России — Россия впереди. А из-за своих собственных извращенных антиценностей, — сказала Захарова.

Она также добавила, что им стоит оглядываться и из-за генсека НАТО Марко Рютте, от которого они могут получить то ли нож в спину, то ли еще что-нибудь. Речь идет об интервью эстонского министра Bloomberg, где он сказал, что отношения Европы с Россией не будут прежними даже после завершения украинского конфликта. По его словам, Европа теперь понимает необходимость оказывать давление на Россию и у нее нет серьезного желания оглядываться назад.

Ранее Захарова заявила, что руководство стран Евросоюза полностью игнорирует мнение собственных граждан, выделяя сотни миллиардов евро на поддержку Киева. Дипломат подчеркнула, что подобные финансовые решения принимаются без учета интересов налогоплательщиков.