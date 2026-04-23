Китай впервые попал под санкционный удар ЕС

Китайская компания впервые оказалась под антироссийскими санкциями, следует из пресс-релиза Евросовета. Согласно заявлению, фирму коснулись ограничения из 20-го пакета санкций ЕС.

Впервые в рамках санкционного режима в отношении Белоруссии под санкции попала китайская государственная компания, причастная к производству военной продукции, — отметили в совете.

Вместе с этим Брюссель продлил ограничения в отношении Минска до 28 февраля 2027 года, включив в новые списки еще три структуры, связанные с военной промышленностью.

Ранее сообщалось, что Евросоюз в рамках 20-го пакета санкций против РФ запретил проводить операции с российскими портами в Мурманске и Туапсе. Также под новые ограничения подпал нефтяной терминал индонезийского порта Каримун. В Брюсселе подчеркнули, что порт третьей страны включен в санкционный список впервые за все время.

До этого стало известно, что Евросоюз, только что утвердивший 20-й пакет санкций, уже начал работу над 21-м пакетом. Сообщается, что европейские страны намерены ужесточить меры по ограничению доходов России от энергоносителей.