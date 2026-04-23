23 апреля 2026 в 17:07

Стало известно о задержании главы иркутского отделения «Яблока»

РЕН ТВ: главу иркутского отделения «Яблока» задержали за употребление наркотиков

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Телеканал РЕН ТВ пишет, что главу иркутского отделения партии «Яблоко» Григория Грибенко задержали за употребление наркотиков. По его информации, в начале апреля его остановили автоинспекторы и попросили сдать тест на наркотические вещества. Исследование, как говорится в материале, готовилось в течение недели.

Как передает канал, при задержании политик пытался оказать сопротивление. В отношении него, сказано в публикации, составили административный протокол по статье об употреблении наркотиков без назначения врача.

Ранее сообщалось, что в восьми песнях российского рэпера Ганвеста (настоящее имя — Руслан Гоминов) нашли пропаганду наркотиков. Руководитель объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева отметила, что речь идет о композициях, которые размещены на странице артиста в соцсети «ВКонтакте» в открытом доступе.

До этого вице-президент Российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников сообщил, что наркозависимые люди в России нарушают Уголовный кодекс по глупости или из-за болезни, поэтому их надо лечить и реабилитировать, а не сажать в тюрьмы. Он также отметил, что исправительные учреждения в стране переполнены.

