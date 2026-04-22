Захарова обвинила ЕС в заботе об Украине в ущерб интересам европейцев Захарова указала на двойные стандарты Евросоюза в принятии решений по Украине

Руководство стран Евросоюза полностью игнорирует мнение собственных граждан, выделяя сотни миллиардов евро на поддержку Киева, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга. Дипломат подчеркнула, что подобные финансовые решения принимаются без учета интересов налогоплательщиков, передает корреспондент NEWS.ru.

Захарова указала, что европейские лидеры устраивают референдумы по поводу высадки кустов, но не спрашивают граждан о выделении миллиардных кредитов Украине. Она обратила внимание на резкий контраст с тем, как принимаются решения глобального масштаба.

Поставки оружия, накачка террористов новейшими системами вооружений, сумасшедшие денежные вливания, сотни миллиардов в виде и кредитов, и налом, и в мешках, и как угодно — и ни одного гражданина ЕС вообще не спросили относительно того, нужно это или не нужно, правильно это или неправильно, — подчеркнула дипломат.

При этом западные страны пользуются украинцами еще хуже, чем рабами в колониальную эпоху, считает Захарова. Она отметила, что граждане Украины были вынуждены «за полкопейки» обслуживать иностранцев, расселяясь по всей Европе.