22 апреля 2026 в 13:46

Захарова обвинила ЕС в заботе об Украине в ущерб интересам европейцев

Мария Захарова Фото: МИД РФ
Руководство стран Евросоюза полностью игнорирует мнение собственных граждан, выделяя сотни миллиардов евро на поддержку Киева, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга. Дипломат подчеркнула, что подобные финансовые решения принимаются без учета интересов налогоплательщиков, передает корреспондент NEWS.ru.

Захарова указала, что европейские лидеры устраивают референдумы по поводу высадки кустов, но не спрашивают граждан о выделении миллиардных кредитов Украине. Она обратила внимание на резкий контраст с тем, как принимаются решения глобального масштаба.

Поставки оружия, накачка террористов новейшими системами вооружений, сумасшедшие денежные вливания, сотни миллиардов в виде и кредитов, и налом, и в мешках, и как угодно — и ни одного гражданина ЕС вообще не спросили относительно того, нужно это или не нужно, правильно это или неправильно, — подчеркнула дипломат.

При этом западные страны пользуются украинцами еще хуже, чем рабами в колониальную эпоху, считает Захарова. Она отметила, что граждане Украины были вынуждены «за полкопейки» обслуживать иностранцев, расселяясь по всей Европе.

Мадьяр рассказал, когда вступит в должность премьер-министра Венгрии
ИИ-кавер «Седой ночи» принес правообладателям 10 млн рублей
Основатель Readovka может попытаться надавить на соучастников хищения
Заставлял слизывать кровь: школьницу год насиловал брат ее друга
Экономист оценил, насколько выгодно оформить отпуск в мае
Бивол и Бетербиев не смогли договориться о месте третьего боя
В Сызрани раскрыли состояние госпитализированных после обрушения подъезда
В Ташкенте состоялась выставка «ИННОПРОМ. Центральная Азия»
В Самарской области сделали заявление о помощи родным погибших в Сызрани
В Сызрани ввели режим ЧС регионального характера после атаки дронов
Губернатор раскрыл последствия атаки ВСУ на Сызрань
Суд Москвы решит судьбу пенсионерки, толкнувшей девочку на пути в метро
Невидимый рынок: как производители преформ влияют на стоимость напитков
Автоюрист ответил, может ли водитель отказаться от медосвидетельствования
«Стягивают всех»: полковник о резервах ВСУ в Сумской области
Адвокат рассказал, сколько экс-муж Лерчек пробудет в «Бутырке»
Путин проведет совещание с правительством по поводу Арктики
Подмосковные врачи спасли глаз школьнику после несчастного случая на рыбалке
Житель Сызрани рассказал, чем был снаряжен упавший во дворе дома дрон ВСУ
Стало известно, когда ЕС может согласовать кредит Украине в обход Венгрии
Дальше
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
Общество

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

Домашние конфеты «Коровка» за 30 минут — беру сметану и масло: вкуснее магазинных и без химии
Общество

Домашние конфеты «Коровка» за 30 минут — беру сметану и масло: вкуснее магазинных и без химии

