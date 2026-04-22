В России взлетел спрос на путешествия в эстетике советской эпохи

В России перед майскими праздниками неожиданно вырос спрос на путешествия в эстетике советской эпохи, пишет Telegram-канал SHOT. По его информации, особенно популярными оказались пансионаты рядом с селами Труд и Знание в Курганской области, где находится знаменитый геоглиф — гигантская надпись из сосен «Ленину 100 лет», высаженная в 1970 году.

В материале говорится, что из-за резко возросшего интереса стоимость путевок на майские праздники подскочила на 10%, достигнув 25–70 тысяч рублей за сутки. Несмотря на высокие цены, все номера в санаториях раскуплены вплоть до 4 мая.

Издание обращает внимание, что среди отдыхающих стремительно растет количество зумеров, которые с удовольствием принимают грязевые ванны, пьют кислородные коктейли и осваивают лечебную физкультуру. В свободное время туристы посещают местную пельменную и гуляют в сосновом бору.

Ранее генеральный директор «Центра туризма и отдыха» Люсинэ Кодякова предупредила, что авиабилеты в Азию значительно подорожают в мае из-за топливного кризиса, вызванного блокадой Ормузского пролива. По ее мнению, в этот период лучше обратить внимание на поездку в Турцию или ОАЭ.