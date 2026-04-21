Россиянам рассказали, какие авианаправления резко вырастут в цене в мае Турэксперт Кодякова предупредила о росте цен на авиабилеты в Азию в мае

Авиабилеты в Азию заметно подорожают в мае из-за топливного кризиса, спровоцированного блокадой Ормузского пролива, заявила NEWS.ru генеральный директор «Центра туризма и отдыха» Люсинэ Кодякова. По ее словам, в этот период туристам лучше рассмотреть поездки в Турцию или ОАЭ.

В майские праздники 2026 года туристы, планирующие поездки в Японию, Южную Корею и Китай, столкнутся с существенным ростом цен на авиабилеты и массовыми отменами рейсов. Причина — топливный кризис, вызванный блокадой Ормузского пролива в результате эскалации ближневосточного конфликта. Китайские перевозчики, ранее демпинговавшие благодаря господдержке, сворачивают международные программы, а освободившиеся ниши никем не замещаются. Национальные авиакомпании Японии (JAL, ANA) и Южной Кореи (Korean Air, Asiana) изначально были дороже китайских и дополнительно повышают топливные сборы, — предупредила Кодякова.

Турэксперт подчеркнула, что можно рассмотреть перелеты с пересадкой в Сеуле, где возможен безвизовый транзит на срок до 30 дней. Также, по ее словам, стоит обратить внимание на российских авиаперевозчиков, таких как «Аэрофлот» и S7, которые пока не сообщали о массовых отменах рейсов в Китай.

В качестве альтернативных направлений можно рассматривать Турцию, ОАЭ и Таиланд при условии выбора прямых рейсов некитайских авиакомпаний. В случае уже приобретенных билетов рекомендуется ознакомиться с условиями возврата: крупные перевозчики Китая официально объявили о возможности полного возмещения средств за отмененные перелеты, — резюмировала Кодякова.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин заявил, что туры в страны Ближнего Востока возобновятся только после разрешения Минэкономразвития. Однако, по его словам, туристы уже могут покупать билеты для самостоятельных поездок в ОАЭ.