В РСТ рассказали, когда возобновятся продажи туров в страны Ближнего Востока

Продажа туров в страны Ближнего Востока возобновится только после одобрения Минэкономразвития, заявил NEWS.ru вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин. В то же время, по его словам, туристы уже могут самостоятельно приобретать билеты для полета в Объединенные Арабские Эмираты.

В текущем периоде рейсы между странами Ближнего Востока и Россией выполняли ближневосточные авиакомпании. И они уже возобновили полетные программы в регион на 60–70%. А значит, восстановление воздушного сообщения уже для российских авиакомпаний — это хороший паритетный взаимный шаг. Но для отправки туристов мы должны получить отмену рекомендации Министерства экономического развития, которые действуют сейчас по шести странам Ближнего Востока и еще одна — по Ирану, Израилю и Кубе. Но если рейсы в ОАЭ уже возобновили, то для самостоятельных путешественников это возможность приобрести билет через авиакомпанию и собственноручно спланировать поездку, — поделился Горин.

Ранее Минтранс РФ сообщил, что Росавиация отменила ограничения на полеты в ОАЭ и через Иран. Решение было принято с учетом мнения внешнеполитического ведомства и транспортных властей.