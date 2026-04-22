«Мы прорвали блокаду»: Венгрия одержала победу в противостоянии с Украиной

Венгрия одержала победу в противостоянии с Украиной, заявил венгерский министр по делам Евросоюза Янош Бока в соцсети. По его словам, Будапешту удалось прорвать блокаду трубопровода «Дружба». Кроме того, свою эффективность продемонстрировала тактика с блокировкой кредита ЕС на €90 млрд (6,7 трлн рублей) — у Киева попросту кончились деньги, указал он.

Мы прорвали украинскую нефтяную блокаду. Было доказано, что Украина блокировала транспортировку нефти по политическим причинам. <...> Венгерская тактика привела к успеху, — сказал он.

Министр напомнил, что после того, как Киев прекратил транзит нефти по трубопроводу «Дружба», правительству Венгрии пришлось задействовать все доступные рычаги для прорыва блокады, введенной по политическим мотивам. По его словам, блокировка украинской кредитной линии на €90 млрд была не самоцелью, а вынужденным средством отстаивания национальных интересов страны.

Ранее в Министерстве экономики Словакии сообщили, что Украина приступила к заполнению нефтепровода «Дружба». Транзит сырья в страну ожидается 23 апреля.