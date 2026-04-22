Юрист напомнил, в каких случаях банк может изъять машину Юрист Капштык: банк может изъять машину за систематические долги по автокредиту

Банк может забрать купленную в автокредит машину за систематические долги, а не за одну конкретную просрочку, заявил интернет-изданию «Подмосковье сегодня» юрист Юрий Капштык. По его словам, это возможно при условии, если в договоре прямо прописано право кредитора на изъятие автомобиля, а сам заемщик игнорирует все претензии.

Банк сначала проводит претензионную и досудебную работу: предлагает реструктуризацию, может передать долг по договору цессии, а при наличии объективных причин задержки платежей — предоставить кредитные каникулы. Когда в договоре прямо прописано, что при наличии просрочки заемщик обязан передать автомобиль, банк вправе требовать изъятия. В иных случаях кредитор обращается в суд, добивается решения о взыскании долга и обращении взыскания на залоговый автомобиль, — объяснил Капштык.

Эксперт подчеркнул, что многое зависит от конкретного договора автокредитования и поведения заемщика. По его словам, в законе нет универсального порога просрочки, после которого машину автоматически забирают, — каждый случай рассматривается индивидуально.

Ранее в Ленинградской области у жителя Выборга арестовали иномарку в связи с тем, что его долг по банковскому кредиту превысил 1,8 млн рублей. Теперь его автомобиль продадут на торгах.