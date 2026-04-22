Житель Ленобласти лишился иномарки за долг по кредиту свыше 1,8 млн рублей

В Ленинградской области у жителя Выборга арестовали иномарку в связи с тем, что его долг по банковскому кредиту превысил 1,8 млн рублей, пишет «МК в Ленобласти» со ссылкой на ФССП. Теперь его автомобиль продадут на торгах.

Судебный пристав проверил имущественное положение должника и выяснил, что у него есть собственный автомобиль. На это транспортное средство был наложен арест. Должника уведомили, что после оценки машину продадут через торги, а вырученные деньги перечислят взыскателю в счет погашения долга.

Ранее судебные приставы начали принудительное взыскание задолженности с актера Михаила Казакова на общую сумму свыше 1,5 млн рублей. Основной объем долга составляют неоплаченные кредиты, а также алименты и иные задолженности по исполнительным производствам.