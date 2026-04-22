«Никуда не денется»: Лолита о личной жизни Лепса после расставания с Кибой Лолита заявила, что Лепс воссоединится со своей бывшей женой Анной Шаплыковой

Народный артист России Григорий Лепс в будущем воссоединится со своей бывшей супругой Анной Шаплыковой, считает певица Лолита Милявская, посетившая гала-ужин «Премии МУЗ-ТВ 2026. Движение». По словам артистки, которые приводит Telegram-канал «Звездач», ее расстраивают разводы коллег по цеху.

Он временно свободен. Я думаю, он никуда от своей жены не денется. Она у него потрясающая! Я не так близка к их семье, но мне бы хотелось этого. Они — потрясающая пара. Я вообще не люблю, когда наши разводятся, — призналась Лолита.

Лепс и Шаплыкова познакомились в 2000 году и официально оформили отношения в 2003 году. В браке у пары родилось трое детей: две дочери, а также сын. Супруги приняли решение о разводе в конце 2021 года.

Ранее Лепс заявил, что его бывшая жена навсегда останется для него самой значимой женщиной. Он отметил, что таких девушек, как она, больше не существует. Артист также признался, что его сердце всегда наполнено чем-то важным. Однако это не романтические чувства, а страсть к музыке, уточнил музыкант.