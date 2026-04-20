Три способа приготовить лаваш с сочной начинкой на сковороде

Тонкий армянский лаваш — вещь универсальная. Но стоит произнести «лаваш с начинкой», как воображение сразу рисует шаурму с майонезом и кетчупом. А ведь есть десятки других, куда более изящных и домашних способов превратить этот пресный хлеб в сытное горячее блюдо. Мы предлагаем три рецепта, которые не имеют ничего общего с уличным фастфудом. Вы приготовите лаваш с грибами и расплавленным сыром в сливочном соусе. Сделаете рулет из лаваша с пряной курицей, болгарским перцем и томатным соусом. А также завернете в лаваш нежную творожно-шпинатную начинку с орехами. Все блюда подаются горячими, хрустящими снаружи и сочными внутри.

Лаваш с грибами и сыром в сливочном соусе

Этот рецепт напоминает закрытую пиццу или горячую закуску из итальянской кухни. Возьмите 300 г шампиньонов, нарежьте их тонкими пластинами. Одну луковицу измельчите. На сковороде растопите 20 г сливочного масла, добавьте 1 столовую ложку оливкового. Обжарьте лук до прозрачности, затем выложите грибы и жарьте на сильном огне, пока не испарится жидкость.

Посолите, поперчите по вкусу, добавьте два зубчика чеснока через пресс. Влейте 100 мл жирных сливок и тушите две минуты. Снимите с огня. Два листа тонкого лаваша разрежьте пополам. На каждую половину выложите грибную начинку, посыпьте 100 г тертой моцареллы или сулугуни. Сверните плотным рулетом или конвертом. Обжарьте на сухой сковороде с антипригарным покрытием по две минуты с каждой стороны до золотистой корочки и расплавленного сыра.

Калорийность на 100 г — 210 ккал.

Лаваш с пряной курицей и болгарским перцем

200 г куриного филе нарежьте тонкими полосками. Обжарьте на растительном масле до румяной корочки. Добавьте один нарезанный болгарский перец (лучше красный), половину луковицы полукольцами. Жарьте еще пять минут.

В отдельной миске смешайте три столовые ложки томатной пасты, 100 мл воды, 1 чайную ложку сахара, щепотку соли и сушеный базилик по вкусу. Залейте этой смесью курицу с овощами, тушите пять минут до загустения. Лаваш слегка смажьте горчицей или хреном (по желанию), выложите начинку, посыпьте зеленью и заверните. Обжарьте на сухой сковороде до хруста. Такой лаваш получается пряным, сочным и очень ароматным.

Калорийность на 100 ш — 195 ккал.

Лаваш с творогом, шпинатом и грецкими орехами

Лаваш с творогом, шпинатом и грецкими орехами

Это вегетарианский вариант, который удивит своей пикантностью. 200 г жирного творога разомните вилкой. 100 г свежего шпината мелко порубите или используйте замороженный, предварительно разморозив и отжав. 20 г грецких орехов порубите ножом не слишком мелко. Смешайте творог, шпинат, орехи, добавьте один зубчик чеснока через пресс, щепотку соли и мускатного ореха по вкусу.

Для сочности можно добавить две столовые ложки сметаны. На лаваш выложите начинку, распределите, сверните рулетом. Обжарьте на сливочном масле с двух сторон до румяной корочки. Внутри начинка прогреется, сыр (если добавить немного тертого пармезана) расплавится, а орехи дадут приятный хруст. Этот лаваш хорош с чаем или как закуска к овощному супу.

Калорийность на 100 граммов — 185 килокалорий.

Полезные советы для идеального лаваша

Лаваш перед начинкой должен быть комнатной температуры, иначе он трескается при сворачивании. Если подсох, сбрызните его водой из пульверизатора и оставьте под полотенцем на 10 минут. Начинки не кладите слишком много, иначе лаваш порвется. При жарке используйте сковороду с толстым дном и не наливайте масла — лаваш и так пропитается соками начинки. Подавайте горячим, разрезав наискосок на две части. Такие рулеты можно готовить заранее и разогревать в сухой сковороде или микроволновке.

Экспериментируйте с начинками: баклажаны с сыром, картофель с грибами, индейка с клюквенным соусом. Лаваш любит смелые сочетания.

