Меренга, которая всегда получается: швейцарская, в духовке и лимонная

Меренга, или безе, — это десерт, который кажется простым только на первый взгляд. Белки и сахар — казалось бы, что может быть проще? Но у каждой меренги свой характер. Французская, итальянская, швейцарская — они отличаются текстурой, стабильностью и способом приготовления. Мы поделимся тремя рецептами, которые помогут освоить разные техники. Вы узнаете, как приготовить швейцарскую меренгу — самую стабильную и пластичную, идеальную для декора тортов. Освоите классическую меренгу в духовке — хрустящую, рассыпчатую, которая тает во рту. И научитесь делать лимонную меренгу.

Швейцарская меренга: стабильность и блеск для кондитерского искусства

Швейцарская меренга — выбор профессионалов, когда нужно, чтобы декор не поплыл и не осел. Ее секрет в термической обработке белков с сахаром. Возьмите 3 белка и 150 г сахарной пудры. Соедините их в металлической миске, поставьте на кастрюлю с кипящей водой (дно миски не касается воды). Постоянно помешивайте венчиком, нагревая смесь до 60 градусов. Проверьте кончиками пальцев: если растереть каплю, крупинки сахара не должны ощущаться. Снимите с огня и сразу начинайте взбивать миксером на высокой скорости. Через 5–7 минут масса остынет, побелеет, станет густой и глянцевой, как крем. Готовая швейцарская меренга не растекается, держит любую форму и великолепно карамелизуется горелкой. Ее можно использовать для муссовых тортов, пирожных и даже для меренгового рулета. Запекать ее не нужно — достаточно подсушить при комнатной температуре или слегка подрумянить.

Меренга в духовке: хрустящая классика из детства

Та самая меренга, которую мы в детстве называли «безе», — легкая, рассыпчатая, сладкая до звона. Меренга в духовке требует точной температуры и терпения. Возьмите 3 белка, прогретых до комнатной температуры, и 150 г сахарной пудры. Убедитесь, что миска и венчик идеально обезжирены — протрите их долькой лимона. Взбивайте белки на средней скорости до мягкой пены, затем начинайте подсыпать сахарную пудру по одной ложке, не останавливая миксер. Когда масса станет плотной, блестящей и не падает с венчика даже при переворачивании — она готова. Переложите в кондитерский мешок и отсадите небольшие пики на пергамент. Разогрейте духовку до 100 градусов, сушите безе 1,5 часа, не открывая дверцу. После выключения оставьте меренгу внутри до полного остывания. Правильно приготовленная меренга в духовке выходит сухой, хрустящей и хранится неделями в герметичной банке. Она хороша и сама по себе, и как украшение для тортов.

Лимонная меренга: танец кислого и сладкого

Лимонная меренга — это уже не просто безе, а полноценный десерт с ярким характером. Сначала сделайте начинку: смешайте в сотейнике 100 мл лимонного сока, цедру двух лимонов, 3 желтка, 100 г сахара и 50 г сливочного масла. Варите на медленном огне, постоянно мешая лопаткой, пока не загустеет. Разлейте по порционным формочкам и дайте остыть. Для шапки взбейте 3 белка со 100 г сахара в плотную меренгу. Выложите ее поверх лимонной начинки, создавая хаотичные пики ложкой или мешком. Если у вас есть кулинарная горелка, слегка обожгите верхушку до золотистого цвета. Нет горелки — поставьте под гриль духовки на 2 минуты. Лимонная меренга подается сразу. Этот десерт всегда производит фурор, хотя готовится из простейших продуктов.

Советы для безупречной меренги

Никогда не взбивайте белки в пластиковой посуде — даже микроскопические царапины могут содержать следы жира. Используйте стекло или металл. Не добавляйте весь сахар сразу, иначе меренга получится жидкой. Для стабильности можно добавить щепотку лимонной кислоты. Готовую меренгу храните в сухом месте, плотно закрытой.

И помните: даже если с первого раза что-то пошло не так, не отчаивайтесь.

