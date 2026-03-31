Кремовый, пряный, свежий: идеальный постный рис с имбирем и лаймом

Тайская кухня славится своим умением сочетать несочетаемое: сладкое, соленое, острое и кислое в одном блюде. Этот рис с овощами и кокосовым молоком — яркий тому пример. Он получается кремовым, но не тяжелым, с легкой остринкой и ноткой лайма. Готовится быстро, а выглядит так, будто вы заказывали его в дорогом азиатском ресторане. Идеальный вариант для постного ужина, когда хочется чего-то необычного.

Возьмите один стакан жасминового риса или другого ароматного сорта. Промойте его до прозрачной воды. В глубокой сковороде или воке разогрейте две столовые ложки кокосового масла. Обжарьте на нем одну мелкорубленую луковицу и два зубчика чеснока до мягкости. Добавьте натертый корень имбиря, примерно чайную ложку, и жарьте еще минуту. Теперь отправьте в сковороду нарезанные овощи: один сладкий перец соломкой, половину цукини кубиками, 15 г стручковой фасоли и одну морковь тонкими кружками. Обжаривайте на сильном огне минуты 3, помешивая.

Всыпьте рис, перемешайте, чтобы каждое зернышко покрылось маслом. Влейте 400 мл кокосового молока и стакан воды или овощного бульона. Добавьте столовую ложку соевого соуса, чайную ложку сахара и, если любите острое, половину измельченного перца чили. Доведите до кипения, убавьте огонь до минимума, накройте крышкой и томите 15 минут, пока рис не впитает всю жидкость.

Снимите с огня, дайте постоять под крышкой еще 5 минут. Перед подачей добавьте сок половины лайма, немного рубленой кинзы по вкусу. Этот рис получается удивительно нежным, с легкой кокосовой сладостью и свежей кислинкой лайма. Он хорош и в горячем, и в теплом виде, а на следующий день его можно есть даже холодным — как рисовый салат.

Совет: кокосовое молоко выбирайте жирное, не менее 70%, тогда рис будет особенно кремовым. Если любите более насыщенный вкус, добавьте в конце столовую ложку рыбного соуса, но в постном варианте он не нужен.

Пищевая ценность на порцию (из расчета на 3 порции). Калорийность: 410 ккал. Белки: 9 г. Жиры: 18 г. Углеводы: 55 г.

