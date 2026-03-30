Вегетарианский ужин, от которого не оторваться: капуста, тофу, соевый соус

Это блюдо можно назвать вегетарианским рагу, но оно настолько насыщенное и ароматное, что мясо в нем совершенно не требуется. Готовится быстро, буквально за полчаса, и отлично подходит для тех дней, когда хочется легкости и чистого вкуса.

Возьмите один крупный кочан пекинской капусты, разделите на листья и нарежьте широкими полосками, примерно по три сантиметра. 300 г твердого тофу нарежьте кубиками со стороной в 1,5 см. Корень имбиря величиной с фалангу пальца очистите и натрите на мелкой терке. В глубокой сковороде или воке разогрейте 2 столовые ложки растительного масла. Сначала обжарьте тофу до золотистого цвета со всех сторон — он должен покрыться аппетитной корочкой. Выньте его шумовкой и отложите.

В ту же сковороду отправьте натертый имбирь и 2 зубчика чеснока, мелко порубленных. Грейте не дольше 30 секунд, пока не почувствуете яркий аромат. Затем добавьте пекинскую капусту. Она займет почти всю сковороду, но быстро уменьшится в объеме. Обжаривайте на сильном огне, постоянно перемешивая, примерно 3 минуты, пока листья не станут мягкими. Теперь верните в сковороду тофу. Влейте 3 столовые ложки соевого соуса, 1 столовую ложку рисового вина или сухого хереса, 1 чайную ложку кунжутного масла и четверть стакана воды. Накройте крышкой и тушите на среднем огне 5-7 минут.

В самом конце добавьте мелко нарезанный зеленый лук по вкусу и, если любите острое, щепотку хлопьев красного перца. Подавайте с отварным рисом или кус-кусом. Тофу впитает в себя соус и станет невероятно сочным, а капуста сохранит легкий хруст. Это блюдо одинаково вкусно и в горячем, и в теплом виде, а на следующий день оно становится еще насыщеннее.

Совет: чтобы тофу получился особенно хрустящим, перед жаркой обваляйте кубики в кукурузном крахмале. А если вы не вегетарианец, можете добавить в рагу креветки или кусочки куриного филе — они отлично сочетаются с капустой и имбирем. Главное — не переварите капусту, она должна оставаться упругой.

Пищевая ценность на порцию (из расчета на 3 порции): Калорийность: 210 ккал. Белки: 12 г, Жиры: 12 г, Углеводы: 14 г.

