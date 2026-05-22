22 мая 2026 в 11:30

«Муравейник» без духовки: 4 ингредиента и 2 часа в холодильнике — идеальный десерт для ленивых

Это гениально простой рецепт торта без выпечки для тех, кто любит хрустящие десерты, но не хочет возиться с духовкой. Никакой возни — просто наломал печенья, смешал с орехами, залил шоколадным кремом и убрал в холодильник.

Получается обалденная вкуснятина: хрустящий, рассыпчатый торт «Муравейник» с кусочками шоколада и орехов, пропитанный сливочно-сгущенным кремом. Он напоминает классический «Муравейник», но готовится проще и быстрее. Идеален к чаю, кофе или как десерт для всей семьи.

Для приготовления вам понадобится: 400 г песочного печенья, 1 банка вареной сгущенки, 150 г сливочного масла, 100 г грецких орехов, 50 г темного шоколада.

Печенье поломайте на мелкие кусочки, орехи порубите ножом. Вареную сгущенку взбейте с размягченным маслом. Смешайте печенье, орехи и крем. Выложите массу в форму, утрамбуйте. Растопите шоколад, полейте сверху. Уберите в холодильник на 2 часа. Подавайте, нарезав кусочками.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже приготовила этот торт «Муравейник». Удивило то, что печенье не размякло, а осталось хрустящим. Крем из вареной сгущенки и масла получился нежным и очень вкусным. Шоколад сверху застыл тонкой корочкой. Даже без выпечки торт выглядел как настоящий. Кстати, вместо грецких орехов можно взять арахис — вкус станет интереснее. Рецепт — настоящая находка для быстрого десерта!

Проверено редакцией
Мария Левицкая
