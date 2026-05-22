22 мая 2026 в 11:00

Весенние кабачковые оладьи без муки с куркумой и зеленью: сочные и очень вкусные — дополнение к завтраку

Весенние кабачковые оладьи без муки — это гениально простой рецепт для тех, кто любит легкие и полезные блюда. Никакой возни — просто натер кабачки, отжал, добавил яйцо, сыр и зелень, обжарил.

Получается обалденная вкуснятина: нежные, сочные оладьи с хрустящей золотистой корочкой, ярким вкусом кабачков и ароматом свежей зелени. Сыр делает их пикантными, а куркума придает аппетитный цвет. Идеальны на завтрак, ужин или как легкий перекус.

Для приготовления вам понадобится: 300 г молодых кабачков, 1 яйцо, 50 г твердого сыра, пучок укропа, 3 пера зеленого лука, куркума, перец, сметана, горчица и чеснок для соуса.

Кабачки натрите на крупной терке, отожмите лишний сок. Добавьте яйцо, тертый сыр, рубленую зелень и специи. Перемешайте. Обжаривайте оладьи на сковороде с маслом по 3–5 минут с каждой стороны до румяной корочки. Для соуса смешайте сметану с горчицей и измельченным чесноком. Подавайте со сметанным соусом.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже приготовила эти весенние кабачковые оладьи. Удивило то, что без муки они отлично держали форму и не разваливались. Кабачки остались сочными, а зелень и сыр добавили свежести и пикантности. Даже муж, который не любит кабачки, съел несколько штук. Кстати, вместо укропа можно взять петрушку или кинзу — вкус станет еще ярче. Рецепт — настоящая находка для полезного завтрака!

Проверено редакцией
