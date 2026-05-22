Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
22 мая 2026 в 10:00

Кабачковые лодочки с яйцом и сыром: вкуснее и быстрее оладий — готовьте на завтрак или ужин

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Кабачковые лодочки с яйцом и сыром: вкуснее и быстрее оладий — готовьте на завтрак. Это гениально простой рецепт для тех, кто любит кабачки, но устал от оладий. Никакой возни — просто нарезал, вынул мякоть, залил яйцом, посыпал сыром и запек.

Получается обалденная вкуснятина: сочные, нежные кабачковые лодочки с золотистой сырной корочкой и жидким яйцом внутри. Блюдо сытное, красивое и готовится в разы быстрее оладий. Идеально на завтрак, ужин или как горячая закуска.

Для приготовления вам понадобится: 2 средних кабачка, 2 яйца, 100 г твердого сыра, соль, перец, зелень по желанию.

Кабачки разрежьте вдоль пополам, ложкой выньте мякоть, оставив бортики. Посолите, поперчите. В каждую лодочку разбейте по яйцу. Посыпьте тертым сыром и рубленой зеленью. Выпекайте в духовке при 180 °C 15–20 минут до готовности яйца и румяной корочки. Подавайте горячими.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже приготовила эти кабачковые лодочки. Удивило то, что кабачки не размякли, а остались слегка хрустящими. Яйцо пропеклось идеально — белок схватился, а желток остался жидким. Сыр расплавился румяной шапкой. Даже дети, которые не любят кабачки, съели с удовольствием. Кстати, вместо твердого сыра можно взять сулугуни — будет тягучее. Рецепт — настоящая находка для быстрого завтрака!

Проверено редакцией
Читайте также
За печеньем савоярди больше не бегаю. Готовлю тирамису из крекеров — нежный, воздушный и очень вкусный
Общество
За печеньем савоярди больше не бегаю. Готовлю тирамису из крекеров — нежный, воздушный и очень вкусный
Как драники, только проще: 4 быстрых рецепта белорусских колдунов
Семья и жизнь
Как драники, только проще: 4 быстрых рецепта белорусских колдунов
Кабачки с курицей в этой подливе из сметаны просто объедение: целая сковородка съедается за ужин
Общество
Кабачки с курицей в этой подливе из сметаны просто объедение: целая сковородка съедается за ужин
Просто обваляйте кабачки в муке и отправьте на огонь: вкусно, как картошка фри
Общество
Просто обваляйте кабачки в муке и отправьте на огонь: вкусно, как картошка фри
Научил армянский пекарь! Мацони, яйцо и сыр — через 8 минут хрустящие лепешки на завтрак
Общество
Научил армянский пекарь! Мацони, яйцо и сыр — через 8 минут хрустящие лепешки на завтрак
рецепты
кабачки
сыры
кулинария
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Mash: звезду сериала «Солдаты» Маклакова экстренно госпитализировали
Второй по величине город Великобритании возглавил мусульманин
Опрос показал, как россияне оценивают работу Путина
Ихтиолог оценил риск нападения акул на египетских курортах
Спикер ЗакСо Бабушкина: растет число студентов проекта «Профессионалитет»
Венгрия содрогнулась от взрыва на нефтегазовом заводе
Фигуристка Медведева рассказала, на что тратит больше всего денег
Американский гигант решил вернуться на нефтяной рынок Венесуэлы
Гусев покинет пост главного тренера «Динамо»
«Второсортное членство»: Зеленский «завернул» предложение Мерца по Украине
Львова-Белова пообещала помочь пострадавшим от удара ВСУ по колледжу
Стало известно, откуда ВСУ могли наносить удары по колледжу в ЛНР
Врач назвала причину, из-за которой многие пары не могут завести детей
Трамп отчитал главу Пентагона из-за Польши
Турэксперт назвала три способа недорого купить билет в бизнес-класс
Россиянка стала миллионершей благодаря любимому синему цвету
В Британии собака два месяца ела умершего хозяина
Глава МИД Венгрии сделала заявление о встрече с Лавровым
Россия привлечет внимание ООН и ОБСЕ к атаке ВСУ на колледж
В РПЦ высказались о тренде на могильный клининг
Дальше
Самое популярное
«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России
Общество

«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души
Общество

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души

Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов
Общество

Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.