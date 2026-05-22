Кабачковые лодочки с яйцом и сыром: вкуснее и быстрее оладий — готовьте на завтрак или ужин

Кабачковые лодочки с яйцом и сыром: вкуснее и быстрее оладий — готовьте на завтрак или ужин

Кабачковые лодочки с яйцом и сыром: вкуснее и быстрее оладий — готовьте на завтрак. Это гениально простой рецепт для тех, кто любит кабачки, но устал от оладий. Никакой возни — просто нарезал, вынул мякоть, залил яйцом, посыпал сыром и запек.

Получается обалденная вкуснятина: сочные, нежные кабачковые лодочки с золотистой сырной корочкой и жидким яйцом внутри. Блюдо сытное, красивое и готовится в разы быстрее оладий. Идеально на завтрак, ужин или как горячая закуска.

Для приготовления вам понадобится: 2 средних кабачка, 2 яйца, 100 г твердого сыра, соль, перец, зелень по желанию.

Кабачки разрежьте вдоль пополам, ложкой выньте мякоть, оставив бортики. Посолите, поперчите. В каждую лодочку разбейте по яйцу. Посыпьте тертым сыром и рубленой зеленью. Выпекайте в духовке при 180 °C 15–20 минут до готовности яйца и румяной корочки. Подавайте горячими.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже приготовила эти кабачковые лодочки. Удивило то, что кабачки не размякли, а остались слегка хрустящими. Яйцо пропеклось идеально — белок схватился, а желток остался жидким. Сыр расплавился румяной шапкой. Даже дети, которые не любят кабачки, съели с удовольствием. Кстати, вместо твердого сыра можно взять сулугуни — будет тягучее. Рецепт — настоящая находка для быстрого завтрака!