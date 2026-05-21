Научил армянский пекарь! Мацони, яйцо и сыр — через 8 минут хрустящие лепешки на завтрак

Это гениально простой рецепт для тех, кто любит быструю и сытную выпечку. Никакой возни — просто смешал, раскатал, обжарил.

Получается обалденная вкуснятина: румяные хрустящие лепешки с золотистой корочкой и нежной тягучей сырной начинкой. Мацони делает тесто мягким и эластичным, а яйцо и сыр придают начинке пикантность и сытность.

Для приготовления вам понадобится: 250 мл мацони (или густого кефира), яйцо, 200 г твердого сыра, 300 г муки, 0,5 ч. ложки соли, растительное масло для жарки.

В миске смешайте мацони, яйцо и соль. Всыпьте муку, замесите мягкое тесто. Сыр натрите на крупной терке. Тесто разделите на 8–10 частей, каждую раскатайте в тонкую лепешку. На половину выложите сыр, накройте второй половиной, защипните края. Обжаривайте на сковороде с маслом с двух сторон до золотистой корочки. Подавайте горячими.

Личный опыт:

Автор Мария Левицкая уже испекла эти армянские лепешки. Тесто получилось невероятно эластичным. Лепешки не впитали лишнего масла и остались нежными даже спустя час. Кстати, вместо мацони можно взять натуральный йогурт — результат будет таким же удачным. Однозначно стоит добавить в копилку быстрых завтраков!

