22 апреля 2026 в 14:52

Патриарх Кирилл сообщил о зверских нападениях на христиан в двух странах

Патриарх Кирилл Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Православные христиане подвергаются зверским нападениям в Нигерии, а в Сирии терпят давление и насилие со стороны радикалов, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. По его словам, которые приводит РИА Новости, в африканской стране недавно были атакованы верующие Африканского экзархата РПЦ.

Особое беспокойство вызывает ситуация в Сирии, где православные верующие подвергаются насилию и давлению со стороны радикальных элементов. <…> Продолжаются зверские нападения — как звери, без всякого чувства совести, без оглядки на какую-то этику, как звериная стая, нападают — на христианские церкви в Нигерии, — обратил внимание патриарх Кирилл.

Ранее стало известно, что в Нигерии неизвестная террористическая группировка атаковала микроавтобус и захватила в заложники 18 учащихся. Инцидент произошел на шоссе близ города Отукпо, куда выпускники средних школ направлялись для сдачи вступительных экзаменов в вузы. Преступники увезли заложников в неизвестном направлении. Органы безопасности начали операцию по их поиску и освобождению.

Мир
РПЦ
верующие
нападения
Нигерия
Сирия
патриарх Кирилл
Удар БПЛА дестабилизировал движение транспорта в Самаре
Кошатникам объяснили, почему питомцы ночью спят мордочкой к хозяину
В МИД РФ назвали условие для начала диалога по контролю над ядерным оружием
В Самаре перенесли школьные занятия из-за угрозы атаки БПЛА
ВСУ пытались атаковать Россию ночью с помощью 154 БПЛА
Назван неочевидный фактор повышения уровня стресса
Атака ВСУ на Самарскую область 23 апреля: удар по предприятиям, погибшие
Депутат Рижской думы высказался об антироссийской позиции Вайкуле
В Самарской области развернули оперативный штаб после новой атаки БПЛА
Россиянина госпитализировали после падения обломков БПЛА на крышу дома
Россиян предупредили о штрафах за подвески и игрушки в машине
Forbes назвал самого богатого россиянина в 2026 году
Раскрыты подробности о погибших при атаке ВСУ на Самарскую область
Биолог перечислила продукты, которые могут сделать счастливее
Стало известно, сколько беспилотников сбили над Ростовской областью за ночь
Запад шокирован оттоком жителей Украины из страны
Турэксперт рассказал о нескольких полезных секретах с багажом
Украинцы в Польше придумали схему обмана с арендой жилья
Россиянам дали совет, как восстановиться после переработок
Россиян предупредили о хитрых схемах мошенничества с «горящими турами»
Дальше
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита
Общество

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита

3 запеканки на завтрак, обед и ужин: с творогом, картофелем и капустой
Семья и жизнь

3 запеканки на завтрак, обед и ужин: с творогом, картофелем и капустой

