Патриарх Кирилл сообщил о зверских нападениях на христиан в двух странах Патриарх Кирилл: православные подвергаются нападениям в Нигерии и Сирии

Православные христиане подвергаются зверским нападениям в Нигерии, а в Сирии терпят давление и насилие со стороны радикалов, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. По его словам, которые приводит РИА Новости, в африканской стране недавно были атакованы верующие Африканского экзархата РПЦ.

Особое беспокойство вызывает ситуация в Сирии, где православные верующие подвергаются насилию и давлению со стороны радикальных элементов. <…> Продолжаются зверские нападения — как звери, без всякого чувства совести, без оглядки на какую-то этику, как звериная стая, нападают — на христианские церкви в Нигерии, — обратил внимание патриарх Кирилл.

Ранее стало известно, что в Нигерии неизвестная террористическая группировка атаковала микроавтобус и захватила в заложники 18 учащихся. Инцидент произошел на шоссе близ города Отукпо, куда выпускники средних школ направлялись для сдачи вступительных экзаменов в вузы. Преступники увезли заложников в неизвестном направлении. Органы безопасности начали операцию по их поиску и освобождению.