Захарова заявила, что Италии пора выбрать для себя сторону Захарова: в Риме много лет были одурманены своей пропагандой

Италия много лет была одурманена пропагандой, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге. По ее словам, Риму пора для себя понять, на какой он стороне мировой истории.

Так дипломат отреагировала на вызов в итальянское посольство посла РФ в Риме Алексея Парамонова после слов российского телеведущего Владимира Соловьева о том, что Италия предала США. Представитель МИД заяила, что Рим остается в состоянии анабиоза.

Они много лет допускали, чтобы западные средства массовой информации, ориентированные на Вашингтон и Лондон, им пудрили мозги. Они пребывают в каком-то состоянии анабиоза. Пора задавать себе вопрос: на какой стороне истории они находятся, — констатировала Захарова.

Ранее итальянский эксперт по международным отношениям Лоренцо Мария Пачини отметил, что визит украинского президента Владимира Зеленского в Рим стал иллюстрацией упадка Италии. По его мнению, европейская страна находится в глубоком кризисе, а поддержка Киева не приносит ей никакой пользы.

Тем временем премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила о поражении на референдуме по реформе судебной системы. В соцсети она также подтвердила, что правительство продолжит работу до истечения срока полномочий.