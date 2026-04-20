В Европе назвали визит Зеленского в Рим показателем упадка Италии SC: поддержка Украины не приносит Италии никакой пользы

Визит украинского президента Владимира Зеленского в Рим стал иллюстрацией упадка Италии, заявил итальянский эксперт по международным отношениям Лоренцо Мария Пачини в статье для Strategic Culture. По его мнению, европейская страна находится в глубоком кризисе, а поддержка Киева не приносит ей никакой пользы.

Италия — <…> больше не игрок, а свидетель своего собственного политического упадка, — сказал эксперт.

По словам аналитика, пока премьер страны Джорджа Мелони позирует рядом с Зеленским, рядовые итальянцы продолжают страдать от низких зарплат, разваливающейся системы здравоохранения и деградирующей промышленности. Пачини подчеркнул, что Рим, поддерживая конфликт на Украине, пренебрегает вопросами экономической устойчивости и сознательно ослабляет себя.

Переговоры Мелони с Зеленским состоялись в Риме 15 апреля. Глава итальянского правительства заявила, что страна продолжит оказывать на Россию экономическое давление в рамках «Большой семерки» и Европейского союза для урегулирования украинского конфликта.

Ранее премьеры Италии и Дании Джорджа Мелони и Метте Фредериксен заявили, что над Европой нависла проблема, связанная с риском миграционного кризиса на фоне войны на Ближнем Востоке. По их словам, Еврокомиссия должна изучить механизмы действий на случай эскалации конфликта. В свою очередь экс-глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель отметил, что ЕС не готов к преодолению таких кризисов вокруг Ирана.