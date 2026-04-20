20 апреля 2026 в 18:08

В Европе назвали визит Зеленского в Рим показателем упадка Италии

SC: поддержка Украины не приносит Италии никакой пользы

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Ukraine Presidency/Global Look Press
Визит украинского президента Владимира Зеленского в Рим стал иллюстрацией упадка Италии, заявил итальянский эксперт по международным отношениям Лоренцо Мария Пачини в статье для Strategic Culture. По его мнению, европейская страна находится в глубоком кризисе, а поддержка Киева не приносит ей никакой пользы.

Италия — <…> больше не игрок, а свидетель своего собственного политического упадка, — сказал эксперт.

По словам аналитика, пока премьер страны Джорджа Мелони позирует рядом с Зеленским, рядовые итальянцы продолжают страдать от низких зарплат, разваливающейся системы здравоохранения и деградирующей промышленности. Пачини подчеркнул, что Рим, поддерживая конфликт на Украине, пренебрегает вопросами экономической устойчивости и сознательно ослабляет себя.

Переговоры Мелони с Зеленским состоялись в Риме 15 апреля. Глава итальянского правительства заявила, что страна продолжит оказывать на Россию экономическое давление в рамках «Большой семерки» и Европейского союза для урегулирования украинского конфликта.

Ранее премьеры Италии и Дании Джорджа Мелони и Метте Фредериксен заявили, что над Европой нависла проблема, связанная с риском миграционного кризиса на фоне войны на Ближнем Востоке. По их словам, Еврокомиссия должна изучить механизмы действий на случай эскалации конфликта. В свою очередь экс-глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель отметил, что ЕС не готов к преодолению таких кризисов вокруг Ирана.

Курившей вейпы с 15 лет британке дали меньше двух лет жизни из-за рака
В Минздраве рассказали о рисках игнорирования диспансеризации
В Белоруссии неожиданно обрадовались словам министра Литвы
Четыре человека пострадали из-за нарушения Израилем перемирия с Ливаном
На похороны отца Елены Воробей пришла его возлюбленная
В Госдуме назвали преимущество разовой индексации пенсий перед двухэтапной
МИД вызвал посла Мексики из-за несовершеннолетней россиянки
Трамп назвал условие снятия блокады США с иранских портов
В полицию Японии впервые поступил на службу необычный сотрудник
Землетрясение в Японии попало на видео
Лавров дал Ирану одно обещание по переговорам с арабскими странами
Колокольцев прибыл в КНДР
МИД Германии вызвал посла России из-за списка производителей дронов в ЕС
Российские бомбардировщики четыре часа кошмарили военных ЕС над Балтикой
Политолог раскрыл, могут ли ультраправые прийти к власти во Франции
Названа причина нехватки дронов в ВСУ
Жителей Москвы и Подмосковья предупредили о возвращении зимы на ночь
В Можайске заложили памятную Аллею ДоброFON в память о начале ВОВ
На юге России произошло землетрясение
Лавров подчеркнул необходимость сохранения перемирия Ирана с США
Дальше
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

