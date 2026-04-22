22 апреля 2026 в 14:47

Подросток убил туристку статуей

The Sun: в Неаполе 13-летний подросток сбросил статую и убил женщину

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
В Италии начался судебный процесс по делу о гибели туристки в Неаполе, на которую с балкона третьего этажа упала тяжелая декоративная статуя, пишет издание The Sun. Трагический инцидент произошел в одном из районов города в 2024 году.

По данным газеты, 30-летняя женщина шла по улице, когда ей на голову с высоты рухнула статуя. Пострадавшую госпитализировали, однако спасти ее не удалось — позже она скончалась в больнице.

Как сообщает следствие, статую сбросил 13-летний подросток. Из-за своего возраста он не привлекается к уголовной ответственности, поэтому основное внимание в деле сосредоточено на его родителях.

Следственные органы полагают, что взрослые не обеспечили должного контроля за ребенком и могли предотвратить случившееся. Родители в свою очередь не согласны с этим обвинением и настаивают на том, что не могли предвидеть подобный инцидент. Их защита утверждает, что собранных доказательств вины недостаточно.

Ранее в Неаполе семейный просмотр футбольного матча закончился поножовщиной: женщина ранила мужа, приняв его ругань в адрес арбитра на свой счет. Инцидент произошел во время игры чемпионата Италии между «Наполи» и «Аталантой». Все происходило на глазах у их 12-летней дочери.

Европа
Италия
подростки
статуи
Россиян предупредили о штрафах за подвески и игрушки в машине
Forbes назвал самого богатого россиянина в 2026 году
Раскрыты подробности о погибших при атаке ВСУ на Самарскую область
Биолог перечислила продукты, которые могут сделать счастливее
Стало известно, сколько беспилотников сбили над Ростовской областью за ночь
Запад шокирован оттоком жителей Украины из страны
Турэксперт рассказал о нескольких полезных секретах с багажом
Украинцы в Польше придумали схему обмана с арендой жилья
Россиянам дали совет, как восстановиться после переработок
Россиян предупредили о хитрых схемах мошенничества с «горящими турами»
SHOT сообщил, что в Самаре беспилотник врезался в жилой дом
Прокуратура Парижа отказалась говорить об ордере на Дурова
Депутат предложил способ снизить заболеваемость туберкулезом
Очевидцы сообщили о мощных взрывах в Самарской области
Юрист рассказал, как защититься от «схемы Долиной»
Сорвали контрнаступление ВСУ в Запорожье: успехи ВС РФ к утру 23 апреля
ОЭС репетируют сценарии блокады и захвата Калининграда
Посла Украины в Польше предложили объявить персоной нон грата
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 23 апреля
Спасатели нашли тело ливанской журналистки, погибшей при атаке Израиля
Дальше
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита
Общество

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита

3 запеканки на завтрак, обед и ужин: с творогом, картофелем и капустой
Семья и жизнь

3 запеканки на завтрак, обед и ужин: с творогом, картофелем и капустой

