Подросток убил туристку статуей

В Италии начался судебный процесс по делу о гибели туристки в Неаполе, на которую с балкона третьего этажа упала тяжелая декоративная статуя, пишет издание The Sun. Трагический инцидент произошел в одном из районов города в 2024 году.

По данным газеты, 30-летняя женщина шла по улице, когда ей на голову с высоты рухнула статуя. Пострадавшую госпитализировали, однако спасти ее не удалось — позже она скончалась в больнице.

Как сообщает следствие, статую сбросил 13-летний подросток. Из-за своего возраста он не привлекается к уголовной ответственности, поэтому основное внимание в деле сосредоточено на его родителях.

Следственные органы полагают, что взрослые не обеспечили должного контроля за ребенком и могли предотвратить случившееся. Родители в свою очередь не согласны с этим обвинением и настаивают на том, что не могли предвидеть подобный инцидент. Их защита утверждает, что собранных доказательств вины недостаточно.

