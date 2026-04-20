Беру консервы тунца, яйцо и майонез — и в лаваш. Бюджетный рулет для завтрака — уплетают за обе щеки

Беру консервы тунца, яйца и майонез — заворачиваю в лаваш и через 5 минут подаю рулет, который исчезает быстрее, чем я успеваю налить чай. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для быстрого завтрака, перекуса или даже праздничного стола.

Получается обалденная вкуснятина: тонкий мягкий лаваш, а внутри — сочный тунец, нежные яйца и пикантный майонез, которые пропитывают лаваш и делают каждый кусочек тающим во рту.

Для приготовления вам понадобится: 2 тонких лаваша, банка консервированного тунца (в собственном соку или масле), 3 вареных яйца, 2 столовые ложки майонеза, соль и перец по вкусу, зелень по желанию. Яйца натрите на крупной терке или мелко нарежьте. Тунец разомните вилкой, смешайте с яйцами, майонезом, солью и перцем. Лаваш смажьте получившейся пастой, равномерно распределите. Сверните плотный рулет, заверните в пищевую пленку и уберите в холодильник на 20–30 минут (или нарежьте сразу). Перед подачей нарежьте на кусочки толщиной 1,5–2 см. Этот рулет — спасение для занятых хозяек.

Мария Левицкая
