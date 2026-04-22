22 апреля 2026 в 15:05

ЕС и Европейский инвестиционный банк решили дать Украине €600 млн

ЕС и Европейский инвестиционный банк объявили о выделении €600 млн (более 52,6 млрд рублей) Украине, сказано в заявлении дипслужбы Евросоюза. Эти деньги, как предполагается, пойдут на восстановление страны.

ЕС и Европейский инвестиционный банк выделили €600 млн помощи Украине на восстановление, — говорится в заявлении.

Ранее депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил: Украина снова затянула принятие законопроектов, необходимых для получения финансирования от западных партнеров, из-за чего Киев не получил в общей сложности $7,85 млрд. По его словам, не были выполнены условия ни одного из крупных кредиторов: ни МВФ, ни Всемирного банка, ни ЕС.

Тем временем экс-премьер страны Николай Азаров заявил, что Украина платит за предоставленные ЕС кредиты жизнями своих граждан. Киеву, по его словам, платят за то, что он ежемесячно «могилизирует» порядка 30–40 тыс. человек, которые гибнут на линии боевого соприкосновения.

До этого Азаров заявил, что заставить Киев образумиться и пересмотреть подход к переговорному процессу способны лишь серьезные действия Вооруженных сил России. По его словам, нельзя надеяться, что украинцы сами заставят правительство начать диалог.

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита

3 запеканки на завтрак, обед и ужин: с творогом, картофелем и капустой

