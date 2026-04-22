ЕС и Европейский инвестиционный банк объявили о выделении €600 млн (более 52,6 млрд рублей) Украине, сказано в заявлении дипслужбы Евросоюза. Эти деньги, как предполагается, пойдут на восстановление страны.

Ранее депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил: Украина снова затянула принятие законопроектов, необходимых для получения финансирования от западных партнеров, из-за чего Киев не получил в общей сложности $7,85 млрд. По его словам, не были выполнены условия ни одного из крупных кредиторов: ни МВФ, ни Всемирного банка, ни ЕС.

Тем временем экс-премьер страны Николай Азаров заявил, что Украина платит за предоставленные ЕС кредиты жизнями своих граждан. Киеву, по его словам, платят за то, что он ежемесячно «могилизирует» порядка 30–40 тыс. человек, которые гибнут на линии боевого соприкосновения.