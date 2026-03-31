31 марта 2026 в 20:35

В Раде раскрыли, как Украина не смогла заполучить $7,85 млрд от Запада

Верховная рада Украины
Украина снова затянула принятие законопроектов, необходимых для получения финансирования от западных партнеров, из-за чего Киев не получил в общей сложности $7,85 млрд (638 млрд рублей), сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк в своем Telegram-канале. По его словам, не были выполнены условия ни одного из крупных кредиторов: ни МВФ, ни Всемирного банка, ни ЕС.

От МВФ пока получили $1,5 млрд (121 млрд рублей. — NEWS.ru), Всемирный банк — не получили $3,35 млрд (272 млрд рублей. — NEWS.ru), по программе Ukraine Facility ЕС — не получили уже $4,5 млрд (365 млрд рублей. — NEWS.ru), — написал он.

В марте Украина должна была выполнить три структурных маяка МВФ, но два из них провалены исключительно из-за бездействия правительства, отметил депутат.

Для получения средств от Всемирного банка Рада не приняла четыре законопроекта, в том числе о публичных закупках и интеграции энергорынка. Самая большая проблема, по его словам, в деньгах ЕС: в 2025 году Киев не выполнил 14 условий, а из восьми индикаторов на первый квартал текущего года готов только один.

Ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что Евросоюз пока не может гарантировать выделение Украине кредита в размере €90 млрд (8,4 трлн рублей). Основным препятствием остается позиция Венгрии, которая блокирует как финансовую помощь, так и принятие 20-го пакета антироссийских санкций.

Украина
Запад
деньги
Верховная рада
