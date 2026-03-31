Каллас признала невозможность гарантировать Украине кредит в €90 млрд

Евросоюз пока не может гарантировать выделение Украине кредита в размере €90 млрд (8,4 трлн. рублей), заявила в ходе визита в Киев глава европейской дипломатии Кая Каллас. Основным препятствием остается позиция Венгрии, которая блокирует как финансовую помощь, так и принятие 20-го пакета антироссийских санкций, передает издание «Страна.UA».

Несмотря на продолжающуюся работу в Брюсселе, на данный момент компромисс не найден, констатировала Каллас. По ее словам, решение вопроса перенесено на следующее заседание Европейского совета.

Мы продолжаем работать и надеемся, что это решение будет принято на следующем заседании Европейского совета, — добавила Каллас.

Ранее кипрский журналист Алекс Христофору заявил, что президент Украины Владимир Зеленский злится на Европейский союз из-за неспособности повлиять на вето Венгрии по кредиту Киеву в размере €90 млрд. По его мнению, украинскому лидеру следует помнить, что венгерский премьер-министр прежде всего защищает интересы Будапешта и не обязан учитывать желания Украины.