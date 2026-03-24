«Это агония»: в ЕС рассказали, что случилось с Зеленским из-за Орбана Журналист Христофору: Зеленский злится на ЕС за неспособность повлиять на Орбана

Президент Украины Владимир Зеленский злится на Евросоюз из-за неспособности повлиять на вето Венгрии по кредиту Киеву на €90 млрд, заявил кипрский журналист Алекс Христофору в эфире своего YouTube-канала. По его мнению, Зеленскому следует помнить, что венгерский премьер-министр Виктор Орбан прежде всего защищает интересы Будапешта и не обязан учитывать желания Украины.

Европа сейчас уперлась в Венгрию, которая успешно блокирует инициативы Брюсселя и Зеленского. Это его чертовски злит, потому что на Киев не остается времени и сил. Это уже агония режима, — сказал он.

Ранее экс-премьер Украины Николай Азаров заявил, что украинский посол в Венгрии Федор Шандор своим снимком с продырявленным венгерским флагом показал откровенное хамство по отношению к стране пребывания. По его словам, дипломат этим поступком лишь опозорил Киев.

Также Орбан заявил, что спасти Европу от политического и экономического кризиса возможно лишь при отказе от санкций против России и планов по вступлению Украины в Евросоюз. Премьер-министр считает, что ЕС оказался в упадке из-за ошибочной политики леволиберального руководства и нуждается в смене курса на правоконсервативный.